Аргентинка убила своего парня телефоном: попала ему в голову

Аргентинка убила своего парня телефоном: попала ему в голову

Парень умер через восемь дней после инцидента.

В Аргентине 22-летняя девушка убила своего парня, попав ему в голову смартфоном.

Удар пришелся на висок, сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел в апреле в городе Сальта. Во время ссоры Луис Дарио Гуантей ударил свою девушку Роксану Аделину Лопес по лицу. В ответ девушка схватила телефон и бросила в мужа. Смартфон попал в висок.

После инцидента у мужчины началась сильная головная боль. Он обратился в больницу, где ему сделали операцию. Впрочем, он умер через восемь дней с момента ссоры. Мать умершего обратилась в полицию.

Новость о смерти молодого человека стала достоянием общественности только сейчас. Выяснилось, что девушка умершего оказалась в центре расследования. Роксану отпустили под залог. Расследование продолжается.

Как сообщалось, в индийском Мумбаи 18-летняя девушка случайно почистила зубы крысиным ядом и умерла. Она почистила зубы и только после этого поняла, что это было не паста. Девушка прополоскала рот и никому не сказала об инциденте. Впоследствии она почувствовала сильную боль в животе. Мать отвезла ее в больницу, но она умерла.

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