Чоловік протримав увімкнену газонокосарку на підборідді протягом 9 хвилин – відео

Це вже друга його спроба для здійснення мрії.

Чоловік зі штату Айдахо, США, протримав газонокосарку, що працювала, на підборідді 9 хвилин 17 секунд, щоб побити світовий рекорд Гіннеса.

Про це пише UPI.

Девід Раш, який прагне володіти найбільшою кількістю одночасних титулів Книги рекордів Гіннеса, вже намагався побити рекорд близько чотирьох років тому, але його час у 3 хвилини 52 секунди був дискваліфікований через те, що на газонокосарці не було мішка.

Тим часом рекорд був збільшений до 7 хвилин 2 секунд іншим серійним рекордсменом Ашрітою Фурман.

Раш завершив свою спробу за 9 хвилин 17 секунд, що не дотягнуло до його мети – 10 хвилин, але цього часу вистачило, щоб завоювати титул.

Цей рекорд збільшив загальну кількість титулів Раша до 165, наблизивши його до Сільвіо Сабби, який наразі має 180 титулів.

Нагадаємо, 89 чоловіків створили ланцюжок із борід завдовжки з двох синіх китів. Вони побили світовий рекорд Гіннеса.

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