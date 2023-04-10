Чоловіка силоміць вигнали з літака: що він вимагав у стюардеси (відео)

Пасажира першого класу авіаліній American Airlines вигнали з літака після того, як він вимагав у стюардеси алкоголь.

Як пише ladbible.com, все почалося з того, що чоловіку відмовили принести Джин-тонік перед початком польоту.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно суперечку між поліцією та пасажиром.

За мить персонал забирає його ручний багаж, повторюючи: "Залиште літак, сер. Ми намагаємось бути культурними з вами. Там чекає 100 людей".

Втім, чоловік все наполягав на тому, що не має уявлення, що він зробив не так. На це він отримав таку відповідь: "Вас попросили покинути літак, тому вийдіть з літака. Нам не потрібна причина".

Пасажир почав знімати працівників на відео і вони забрали у нього телефон. Після цього його таки вивели з літака під крики: "Зупиніться".

Користувачі прокоментували побачене так:

Незалежно від того, що це займе 30 секунд або 5 хвилин, і ви хочете цього чи ні, результат завжди однаковий - ви покинете літак

Усе це нагадує тематичні парки Діснея ближче до вечора, коли батьки стають втомленими і хочуть піти, але дитина хоче залишитися і починає плакати

Серйозно, я не розумію, чому ці люди завжди намагаються продовжувати суперечку, коли з'являється поліція. Ви можете піти, або вас витягнуть, витрачаючи час інших пасажирів

Ніколи не розумів цього логічного ланцюга. Припустимо, ви зробили щось кепське і тепер вас просять піти. Спробуйте піти з маленькою гідністю, яку ви залишили. Натомість ви бачите, як ці люди просто подвоюють ставки і роблять все набагато гірше

Нагадаємо, в Ізраїлі подружжя ледь не розлучилось через крихти хліба. У пари було різне бачення святкування Песаха.

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