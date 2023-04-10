Чоловіка силоміць вигнали з літака: що він вимагав у стюардеси (відео)

Він летів у першому класі.
Пасажира першого класу авіаліній American Airlines вигнали з літака після того, як він вимагав у стюардеси алкоголь.
Як пише ladbible.com, все почалося з того, що чоловіку відмовили принести Джин-тонік перед початком польоту.
На відео, яке з'явилося в Мережі, видно суперечку між поліцією та пасажиром.
За мить персонал забирає його ручний багаж, повторюючи: "Залиште літак, сер. Ми намагаємось бути культурними з вами. Там чекає 100 людей".
Втім, чоловік все наполягав на тому, що не має уявлення, що він зробив не так. На це він отримав таку відповідь: "Вас попросили покинути літак, тому вийдіть з літака. Нам не потрібна причина".
Пасажир почав знімати працівників на відео і вони забрали у нього телефон. Після цього його таки вивели з літака під крики: "Зупиніться".
Man forcibly removed from flight after refusing multiple requests to leave from attendants, pilot, and police. All started over being denied a pre-takeoff gin and tonic.
by u/losfathead in PublicFreakout
Користувачі прокоментували побачене так:
- Незалежно від того, що це займе 30 секунд або 5 хвилин, і ви хочете цього чи ні, результат завжди однаковий - ви покинете літак
- Усе це нагадує тематичні парки Діснея ближче до вечора, коли батьки стають втомленими і хочуть піти, але дитина хоче залишитися і починає плакати
- Серйозно, я не розумію, чому ці люди завжди намагаються продовжувати суперечку, коли з'являється поліція. Ви можете піти, або вас витягнуть, витрачаючи час інших пасажирів
- Ніколи не розумів цього логічного ланцюга. Припустимо, ви зробили щось кепське і тепер вас просять піти. Спробуйте піти з маленькою гідністю, яку ви залишили. Натомість ви бачите, як ці люди просто подвоюють ставки і роблять все набагато гірше
Нагадаємо, в Ізраїлі подружжя ледь не розлучилось через крихти хліба. У пари було різне бачення святкування Песаха.
Читайте також: