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Чоловіка силоміць вигнали з літака: що він вимагав у стюардеси (відео)

Чоловіка силоміць вигнали з літака: що він вимагав у стюардеси (відео)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
337
Час на прочитання
2 хв
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Чоловіка силоміць вигнали з літака: що він вимагав у стюардеси (відео)

Фото: скриншот з відео

Він летів у першому класі.

Пасажира першого класу авіаліній American Airlines вигнали з літака після того, як він вимагав у стюардеси алкоголь.

Як пише ladbible.com, все почалося з того, що чоловіку відмовили принести Джин-тонік перед початком польоту.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно суперечку між поліцією та пасажиром.

За мить персонал забирає його ручний багаж, повторюючи: "Залиште літак, сер. Ми намагаємось бути культурними з вами. Там чекає 100 людей".

Втім, чоловік все наполягав на тому, що не має уявлення, що він зробив не так. На це він отримав таку відповідь: "Вас попросили покинути літак, тому вийдіть з літака. Нам не потрібна причина".

Пасажир почав знімати працівників на відео і вони забрали у нього телефон. Після цього його таки вивели з літака під крики: "Зупиніться".

Man forcibly removed from flight after refusing multiple requests to leave from attendants, pilot, and police. All started over being denied a pre-takeoff gin and tonic.
by u/losfathead in PublicFreakout

Користувачі прокоментували побачене так:

  • Незалежно від того, що це займе 30 секунд або 5 хвилин, і ви хочете цього чи ні, результат завжди однаковий - ви покинете літак
  • Усе це нагадує тематичні парки Діснея ближче до вечора, коли батьки стають втомленими і хочуть піти, але дитина хоче залишитися і починає плакати
  • Серйозно, я не розумію, чому ці люди завжди намагаються продовжувати суперечку, коли з'являється поліція. Ви можете піти, або вас витягнуть, витрачаючи час інших пасажирів
  • Ніколи не розумів цього логічного ланцюга. Припустимо, ви зробили щось кепське і тепер вас просять піти. Спробуйте піти з маленькою гідністю, яку ви залишили. Натомість ви бачите, як ці люди просто подвоюють ставки і роблять все набагато гірше

Нагадаємо, в Ізраїлі подружжя ледь не розлучилось через крихти хліба. У пари було різне бачення святкування Песаха.

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Дата публікації
Перегляди
337
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