Чому коти обожнюють залазити у коробки: що думають вчені

Звідки така звичка у котів — залазити у коробки, чому вони так люблять це робити, читайте в матеріалі ТСН.ua

Ви неодноразово могли бачити кумедні відео із котами, що залазять у коробки та подовгу сидять там, або ж ви самі – щасливий власник кота, що має таку кумедну звичку. Якщо це так, то у вас, мабуть, виникало запитання чому малі пухнастики так роблять.

Почуття комфорту

Бажання сховатися в коробках, на думку Габріелла Сміта, докторанта у галузі порівняльного пізнання тварин в Університеті ветеринарної медицини у Відні походить із простого бажання тварини бути в комфорті.

"Ми знаємо, що це форма комфорту", - сказав Сміт в інтерв'ю Live Science. «Це має сенс із еволюційної точки зору. Тиск збоку заспокоює».

Боротьба зі стресом

Коробка допомагає зберегти почуття комфорту, в першу чергу, у стресових ситуаціях. Наприклад, коли вуличну кішку вперше заводять у будинок. У статті 2019 року, опублікованій в журналі PLOS One вчені відзначили, що здатність ховатися має вирішальне значення для зниження рівня стресу у кішок, які щойно надійшли до притулку для тварин. Дослідники виявили, що коли кішки були позбавлені даху над головою, вони перевертали лотки, щоб сховатися під ними.

Інстинкт хижака

Інше можливе пояснення любові котів до коробок полягає в тому, що коти ховаються в коробах через те, що таким чином спрацьовує інстинкт хижака у кішок, коли вони використовують коробку як засідку. Це може підтвердити будь-який власник кішки, домашні кішки люблять використовувати коробки, кути, щоб сховатися там, перш ніж накинутися на іграшку або людину. Коробка для котика може слугувати чудовою засідкою, з якої дуже зручно слідкувати за здобиччю.

"Моя кішка робить це, коли ми граємо — вона ховається за чимось, щоб накинутися", - розповідає Сміт.

Окрім коробок, коти обожнюють й інші місця, що підходять для схованок. Такими місцями можуть бути та черевики, якщо кошеня ще маленьке, і раковини, відра, пакети та навіть великі чашки. Підійдуть будь-які затишні місця, не обов’язково це має бути покупний котячий будиночок.

Найважливішим фактором вибору такого місця є температура. Так, оптимальною для пухнастиків є температура у 30-35° C. Це середня температура, при якій кішці не потрібно витрачати енергію ні на охолодження, ні на обігрів свого тіла. Інші ж фактори, як-то чи має «прихисток» м’яку поверхню, не настільки важливі.

Тож вивчайте потреби та звички тварин та давайте своїм улюбленцям те, чого вони потребують і вони вам віддячать своєю любов’ю.

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