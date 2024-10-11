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Де не варто ховати гроші – 10 місць, про які точно знають грабіжники

Де не варто ховати гроші – 10 місць, про які точно знають грабіжники

Злодій / Фото: Freepik

Є способи перехитрити злодіїв.

Під час крадіжки злодії не хочуть витрачати багато часу на пошуки цінних речей, тому вони завжди перевіряють очевидні місця.  Це означає, що є способи перехитрити їх, сховавши свої цінності в неочевидних місцях, а іноді навіть на видноті.

Залежно від розміру та типу предмета, найкраще ховати цінності в тих місцях, які грабіжники не захочуть обшукувати або не будуть турбуватися про них, зокрема місця, які незручно або складно обшукувати, брудні або нецікаві.

Схованки, яких слід уникати:

  1. Місця, які можуть пошкодити ваші цінності водою або сторонніми речовинами, наприклад, зливний бачок унітазу, банка з-під майонезу, в якій ще залишився майонез, або банка з-під фарби, наповнена фарбою.  На ринку є високоякісні водонепроникні контейнери, які дозволять вам сховати предмети у воді (і, можливо, в інших місцях), але все ж таки варто бути обережними. Документи, ювелірні вироби та електроніка, які намокнуть або просочаться хімікатами чи харчовими речовинами, можуть бути пошкоджені безповоротно у вашому прагненні перехитрити завзятого грабіжника.
  2. Скринька для коштовностей. Це гарне місце для зберігання коштовностей, які ви можете дозволити собі втратити, але не ваш діамантовий браслет або антикварну обручку вашої бабусі.
  3. У шухляді столу, тумбочці чи ящику для білизни. Занадто очевидно.
  4. У коробках з-під компакт-дисків. Це правда: злодії все ще віддають перевагу компакт-дискам, а не MP3.
  5. У футлярах для DVD-дисків. DVD-диски та ігри для Xbox також приймають у ломбардах та магазинах перепродажу; розраховуйте на те, що під час пограбування вашу колекцію вичистять, незалежно від назв.
  6. Настінний сейф. Якщо він не є високоякісним і професійно встановленим, настінний сейф можна зрушити з місця, розрізавши гіпсокартонний шов навколо нього, а настінні сейфи, як правило, невеликі і досить легкі, щоб їх можна було легко перевезти з місця, щоб відкрити пізніше. Обирайте важчий і важкодоступний підлоговий сейф.
  7. Внутрішні рамки для картин із фальшивою задньою стінкою.  Вони, як правило, товщі, ніж звичайні фоторамки, тому їх легко помітити як схованку.
  8. Банка для печива.  Кладіть туди печиво, а не гроші.
  9. Електроприлади або місця, що нагріваються, такі як цоколь лампи, тостер або повітропровід системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Ви можете випадково підпалити цінні речі і наразити весь будинок на небезпеку пожежі.
  10. Будь-яка замкнена коробка або шафа з замком. Коробку з замком вкрадуть незалежно від того, що в ній перебуває, а замок можна зламати за допомогою відповідного інструменту і невеликих зусиль.

Інші запобіжні заходи

Можна вжити заходів, щоб захистити ноутбуки і смартфони паролем і активувати GPS, щоб підвищити ймовірність їх повернення в разі крадіжки.

Крім того, вогнепальна зброя повинна бути належним чином замкнена у сертифікованому сейфі, який зберігається поза межами досяжності для безпеки мешканців будинку, а також для запобігання крадіжкам.

Встановіть протизламні віконні замки, які дозволять вам залишати вікна відчиненими для доступу свіжого повітря, але не настільки широко, щоб у них могла пролізти людина.

Не випробовуйте долю, залишаючи незамкненими зовнішні двері, ховаючи запасний ключ від будинку на вулиці, під килимком, великою рослиною в горщику, статуеткою або каменем, а також залишаючи відкриті фіранки та штори, так щоби всі цінні речі перебували на видноті у злодюг і перехожих.  Ваша особиста безпека під загрозою так само, як і ваше майно.

Не повідомляйте світові надмірно багато особистої інформації, афішуючи свою відсутність вдома в соціальних мережах.  Від'їжджаючи у відпустку, попросіть довіреного сусіда, друга або члена сім'ї стежити за вашим будинком.  Встановіть таймери ввімкнення світла в приміщенні та датчики безпеки/руху на вулиці, щоб освітлювати зовнішню частину вашого будинку.  І наклейте на вікна/двері наклейки охоронної компанії, які рекламують, що ваш будинок під професійним захистом, навіть якщо це не так. Тобто, зробіть все можливе, щоб зробити ваш будинок складною, незручною і трудомісткою мішенню, яка змусить потенційного грабіжника рухатися далі.  І зробіть свій внесок у забезпечення безпеки вашого району, повідомляючи поліцію про підозрілу активність на вашій вулиці.

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