Де не варто ховати гроші – 10 місць, про які точно знають грабіжники

Під час крадіжки злодії не хочуть витрачати багато часу на пошуки цінних речей, тому вони завжди перевіряють очевидні місця. Це означає, що є способи перехитрити їх, сховавши свої цінності в неочевидних місцях, а іноді навіть на видноті.

Залежно від розміру та типу предмета, найкраще ховати цінності в тих місцях, які грабіжники не захочуть обшукувати або не будуть турбуватися про них, зокрема місця, які незручно або складно обшукувати, брудні або нецікаві.

Схованки, яких слід уникати:

Місця, які можуть пошкодити ваші цінності водою або сторонніми речовинами, наприклад, зливний бачок унітазу, банка з-під майонезу, в якій ще залишився майонез, або банка з-під фарби, наповнена фарбою. На ринку є високоякісні водонепроникні контейнери, які дозволять вам сховати предмети у воді (і, можливо, в інших місцях), але все ж таки варто бути обережними. Документи, ювелірні вироби та електроніка, які намокнуть або просочаться хімікатами чи харчовими речовинами, можуть бути пошкоджені безповоротно у вашому прагненні перехитрити завзятого грабіжника. Скринька для коштовностей. Це гарне місце для зберігання коштовностей, які ви можете дозволити собі втратити, але не ваш діамантовий браслет або антикварну обручку вашої бабусі. У шухляді столу, тумбочці чи ящику для білизни. Занадто очевидно. У коробках з-під компакт-дисків. Це правда: злодії все ще віддають перевагу компакт-дискам, а не MP3. У футлярах для DVD-дисків. DVD-диски та ігри для Xbox також приймають у ломбардах та магазинах перепродажу; розраховуйте на те, що під час пограбування вашу колекцію вичистять, незалежно від назв. Настінний сейф. Якщо він не є високоякісним і професійно встановленим, настінний сейф можна зрушити з місця, розрізавши гіпсокартонний шов навколо нього, а настінні сейфи, як правило, невеликі і досить легкі, щоб їх можна було легко перевезти з місця, щоб відкрити пізніше. Обирайте важчий і важкодоступний підлоговий сейф. Внутрішні рамки для картин із фальшивою задньою стінкою. Вони, як правило, товщі, ніж звичайні фоторамки, тому їх легко помітити як схованку. Банка для печива. Кладіть туди печиво, а не гроші. Електроприлади або місця, що нагріваються, такі як цоколь лампи, тостер або повітропровід системи опалення, вентиляції та кондиціонування. Ви можете випадково підпалити цінні речі і наразити весь будинок на небезпеку пожежі. Будь-яка замкнена коробка або шафа з замком. Коробку з замком вкрадуть незалежно від того, що в ній перебуває, а замок можна зламати за допомогою відповідного інструменту і невеликих зусиль.

Інші запобіжні заходи

Можна вжити заходів, щоб захистити ноутбуки і смартфони паролем і активувати GPS, щоб підвищити ймовірність їх повернення в разі крадіжки.

Крім того, вогнепальна зброя повинна бути належним чином замкнена у сертифікованому сейфі, який зберігається поза межами досяжності для безпеки мешканців будинку, а також для запобігання крадіжкам.

Встановіть протизламні віконні замки, які дозволять вам залишати вікна відчиненими для доступу свіжого повітря, але не настільки широко, щоб у них могла пролізти людина.

Не випробовуйте долю, залишаючи незамкненими зовнішні двері, ховаючи запасний ключ від будинку на вулиці, під килимком, великою рослиною в горщику, статуеткою або каменем, а також залишаючи відкриті фіранки та штори, так щоби всі цінні речі перебували на видноті у злодюг і перехожих. Ваша особиста безпека під загрозою так само, як і ваше майно.

Не повідомляйте світові надмірно багато особистої інформації, афішуючи свою відсутність вдома в соціальних мережах. Від'їжджаючи у відпустку, попросіть довіреного сусіда, друга або члена сім'ї стежити за вашим будинком. Встановіть таймери ввімкнення світла в приміщенні та датчики безпеки/руху на вулиці, щоб освітлювати зовнішню частину вашого будинку. І наклейте на вікна/двері наклейки охоронної компанії, які рекламують, що ваш будинок під професійним захистом, навіть якщо це не так. Тобто, зробіть все можливе, щоб зробити ваш будинок складною, незручною і трудомісткою мішенню, яка змусить потенційного грабіжника рухатися далі. І зробіть свій внесок у забезпечення безпеки вашого району, повідомляючи поліцію про підозрілу активність на вашій вулиці.

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