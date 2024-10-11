Где не стоит прятать деньги – 10 мест, о которых точно знают грабители

Во время кражи воры не хотят тратить много времени на поиск ценных вещей, поэтому они всегда проверяют очевидные места. Это означает, что есть способы перехитрить их, спрятав свои ценности в неочевидных местах, а иногда даже на виду.

В зависимости от размера и типа предмета лучше всего прятать ценности в тех местах, которые грабители не захотят обыскивать или не будут беспокоиться о них, в частности места, которые неудобно или сложно обыскивать, грязные или неинтересные.

Места, которых следует избегать:

Места, которые могут повредить ваши ценности водой или посторонними веществами, например сливной бачок унитаза, банка из-под майонеза, в которой еще остался майонез, или банка из-под краски, наполнена краской. На рынке есть высококачественные водонепроницаемые контейнеры, которые позволят скрыть предметы в воде (и, возможно, в других местах), но все же стоит быть осторожными. Документы, ювелирные изделия и электроника, которые намокнут или пропитаются химикатами или пищевыми веществами, могут быть повреждены безвозвратно в вашем стремлении перехитрить упорного грабителя. Ящик для драгоценностей. Это хорошее место для хранения драгоценностей, которые вы можете позволить себе потерять, но не ваш бриллиантовый браслет или антикварное кольцо вашей бабушки. В ящике стола, тумбочке или ящике для белья. Слишком очевидно. В коробках из-под компакт-дисков. Это правда: воры все еще предпочитают компакт-диски, а не MP3. В футлярах для DVD-дисков. DVD-диски и игры Xbox также принимают в ломбардах и магазинах перепродажи; рассчитывайте на то, что при ограблении вашу коллекцию вычистят, независимо от названий. Настенный сейф. Если он не высококачественный и профессионально установленный, настенный сейф можно сдвинуть с места, разрезав гипсокартонный шов вокруг него, а настенные сейфы, как правило, небольшие и достаточно легкие, чтобы их можно было легко перевезти с места, чтобы открыть позже. Выбирайте более тяжелый и труднодоступный напольный сейф. Внутренние рамки картин с фальшивой задней стенкой. Они, как правило, толще, чем обычные фоторамки, поэтому их легко заметить как тайник. Банки для печенья. Кладите туда печенье, а не деньги. Электроприборы или нагреваемые места, такие как цоколь лампы, тостер или воздуховод системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Вы можете случайно поджечь ценные вещи и подвергнуть весь дом опасности пожара. Любая коробка или шкаф с замком. Коробку с замком украдут вне зависимости от того, что в ней находится, а замок можно сломать с помощью соответствующего инструмента и небольших усилий.

Другие меры предосторожности

Можно принять меры, чтобы защитить ноутбуки и смартфоны паролем и активировать GPS, чтобы повысить вероятность их возврата в случае кражи.

Кроме того, огнестрельное оружие должно быть надлежащим образом заперто в сертифицированном сейфе, который хранится за пределами досягаемости для безопасности жильцов дома, а также для предотвращения краж.

Установите противовзломные оконные замки, которые позволят вам оставлять открытые окна для доступа свежего воздуха, но не настолько широко, чтобы в них мог пролезть человек.

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Не испытывайте судьбу, оставляя незапертой наружную дверь, пряча запасной ключ от дома на улице, под ковриком, большим растением в горшке, статуэткой или камнем, а также оставляя открытые занавески и шторы, так чтобы все ценные вещи находились на виду у воров и прохожих. Ваша личная безопасность под угрозой так же, как ваше имущество.

Не сообщайте миру слишком много личной информации, афишируя свое отсутствие дома в социальных сетях. Уезжая в отпуск, попросите доверенного соседа, друга или члена семьи следить за вашим домом. Установите таймеры включения света в помещении и датчики безопасности/движения на улице, чтобы освещать внешнюю часть вашего дома. И наклейте на окна/двери наклейки охранной компании, рекламирующие, что ваш дом под профессиональной защитой, даже если это не так. То есть сделайте все возможное, чтобы сделать ваш дом сложной, неудобной и трудоемкой мишенью, которая заставит потенциального грабителя двигаться дальше. И внесите свой вклад в обеспечение безопасности вашего района, сообщая полиции о подозрительной активности на вашей улице.

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