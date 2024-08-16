Дружина кинула чоловіка через 12 годин після весілля: що сталося

Жінка розповіла, як пішла від чоловіка через 12 годин після весілля, тому що його сім'я "вкрала" у неї святковий день, а коханий відмовився їх зупинити.

Про це пише Metro.

Вона розповіла, що була зі своїм партнером майже вісім років, коли він запропонував їй вийти за нього заміж – і вона з радістю погодилася. Але їхні стосунки почали погіршуватися під час планування весілля, оскільки його батьки надмірно втрутилися і почали ухвалювати власні рішення щодо їхнього свята.

На Reddit вона написала: "Я походжу з іншого середовища і пережила стосунки на відстані до того, як переїхала до його країни. Наше виховання і сімейна динаміка протилежні, він дуже близький до своєї сім'ї, що стало викликом для мене, попри те, що з часом ми з ним зблизилися. У нас були труднощі, особливо зі встановленням кордонів, але зараз ситуація покращилася".

Однак у першу шлюбну ніч у молодят виникла бурхлива суперечка, яка призвела до того, що вона пішла від нього і його сім'ї. Жінка сказала: "Проблеми почалися, коли ми заручилися, що призвело до розбіжностей щодо наших весільних планів. Я хотіла маленьке, інтимне весілля, але його сім'я повністю відкинула цю ідею, що призвело до весілля ближче до його міста, на яке сильно вплинули вподобання його сім'ї. Попри мої зусилля врахувати мою культуру та ідентичність, річне планування весілля було стресовим, ускладненим особистими проблемами та змінами, внесеними в останню хвилину його сім'єю, яка не зважала на мої побажання. У день весілля подальші зміни, внесені його родиною – колекція дрібниць, таких як зміна кольорів, на які я витратила місяці, мої саморобки для декору, викинуті вбік і заховані, різні кольорові схеми, а також відсутність підтримки з боку мого партнера – призвели до зриву. Перша шлюбна ніч закінчилася тим, що я почувалася відкинутою на другий план і вирішила провести час подалі від мого нового чоловіка. Я більше не могла цього терпіти. Мені потрібно було більше часу і простору, і я залишилася з подругою у наступні дні".

Після весілля жінка місяцями не спілкувалися з родиною чоловіка, втім, вони з партнером працювали над їхніми проблемами. Тепер його сім'я попросила її поговорити з ними, і вона переймається, що вони скажуть.

"Я розриваюся між тим, як перепросити їх, і тим, як вирішити проблему відсторонення від справи, не спричиняючи при цьому захисної реакції. Я звернулася за консультацією і порадою, і мені сказали, що спершу я маю перепросити. Однак, я почуваюся такою неправильною. Я хочу взяти на себе відповідальність за свої вчинки і виправити ситуацію, тому що це надзвичайно важливо для мого чоловіка, але я не знаю, як конструктивно вирішити цю проблему, я не можу постійно залишатися осторонь".

Звернувшись за порадою, вона зізналася, що не знає, як розповісти їм про цю проблему, не змусивши їх почуватися атакованими або захищатися.

Коментуючи її допис, один користувач сказав: "Час вашому чоловікові заступитися за вас. Це не для вас, щоб мати справу з цим. Йому потрібно закрити цю тему і встановити межі зі своєю сім'єю, інакше ви не зможете поважати його, і шлюб може розпастися. Будь ласка, скажіть йому, щоб він займався сім'єю і дав вам знати, коли все стане цивілізовано".

Інший користувач додав: "Замість того, щоб перепрошувати, ви повинні просто триматися від них подалі. Оскільки ваш чоловік причетний до цієї катастрофи, він повинен вирішити, чи хоче він, щоб його сім'я ніколи не була поруч, чи ні. Якщо ні, то ви не можете залишатися разом".

Нагадаємо, наречена зі скандалом вигнала молодшу сестру зі свого весілля. Вона пояснила, що сталося, але не всі погодилися з її рішенням.

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