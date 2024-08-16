Жена бросила мужа через 12 часов после свадьбы: что произошло

Женщина рассказала, как ушла от мужа через 12 часов после свадьбы, потому что его семья "украла" у нее праздничный день, а любимый отказался остановить их.

Об этом пишет Metro.

Она рассказала, что была со своим партнером около восьми лет, когда он предложил ей выйти за него замуж – и она с радостью согласилась. Но их отношения начали ухудшаться во время планирования свадьбы, поскольку его родители чрезмерно вмешались и начали принимать собственные решения по поводу их праздника.

На Reddit она написала: "Я похожу из другой среды и пережила отношения на расстоянии до того, как переехала в его страну. Наше воспитание и семейная динамика противоположны, он очень близок к своей семье, что стало вызовом для меня, несмотря на то, что со временем мы с ним сблизились. У нас были трудности, особенно с установлением границ, но сейчас ситуация улучшилась".

Однако в первую брачную ночь у молодоженов возник бурный спор, приведший к тому, что она ушла от него и его семьи. Женщина сказала: "Проблемы начались, когда мы обручились, что привело к разногласиям относительно наших свадебных планов. Я хотела маленькую, интимную свадьбу, но его семья полностью отвергла эту идею, что привело к свадьбе поближе к его городу, на которую сильно повлияли предпочтение его семьи. Несмотря на мои усилия учесть мою культуру и идентичность, годовая планировка свадьбы была стрессовой, усложненной личными проблемами и изменениями, внесенными в последнюю минуту его семьей, которая не учитывала мои пожелания. В день свадьбы последующие изменения, внесенные его семьей – коллекция мелочей, таких как изменение цветов, на которые я потратила месяцы, мои поделки для декора, выброшенные в сторону и спрятанные, разные цветовые схемы, а также отсутствие поддержки со стороны моего партнера – привели к срыву. Первая брачная ночь закончилась тем, что я чувствовала себя отброшенной на второй план и решила провести время подальше от моего нового мужа. Я больше не могла этого терпеть. Мне нужно было больше времени и пространства, и я осталась с подругой в последующие дни".

После свадьбы женщина месяцами не общалась с семьей мужа, впрочем, они с партнером работали над их проблемами. Теперь его семья попросила ее поговорить с ними, и она беспокоится, что они скажут.

"Я разрываюсь между тем, как извиниться перед ними, и тем, как решить проблему отстранения от дела, не вызывая при этом защитной реакции. Я обратилась за консультацией и советом, и мне сказали, что сначала я должна извиниться. Однако, я чувствую себя такой неправильной. Я хочу взять на себя ответственность за свои поступки и исправить ситуацию, потому что это чрезвычайно важно для моего мужа, но я не знаю, как конструктивно решить эту проблему, я не могу постоянно оставаться в стороне".

Обратившись за советом, она призналась, что не знает, как рассказать им об этой проблеме, не заставив их чувствовать себя атакованными или защищаться.

Комментируя ее пост, один пользователь сказал: "Время вашему мужу заступиться за вас. Это не для вас, чтобы иметь дело с этим. Ему нужно закрыть эту тему и установить границы со своей семьей, иначе вы не сможете уважать его, и брак может распасться. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он занимался семьей и дал вам знать, когда все станет цивилизованно".

Другой пользователь добавил: "Вместо того, чтобы извиняться, вы должны просто держаться от них подальше. Поскольку ваш муж причастен к этой катастрофе, он должен решить, хочет ли он, чтобы его семья никогда не была рядом или нет. Если нет, то вы не можете оставаться вместе".

Напомним, невеста со скандалом выгнала младшую сестру со своей свадьбы. Она объяснила, что произошло, но не все согласились с ее решением.

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