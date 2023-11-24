Двірник у 63 роки став професійним танцівником балету – фото

63-річний китаєць, який почав займатися балетом лише десять років тому, став живим прикладом того, що ніколи не пізно слідувати своїй мрії.

Про це пише Oddity Central.

Лю Цзицін був шанувальником балету, скільки себе пам'ятає. Він закохався в нього ще маленьким хлопчиком, після перегляду балетного шоу "Червоний жіночий загін" на початку 1960-х років, але в нього так і не було можливості попрактикуватися самому. Чоловік виріс у бідній родині в селі. Він завжди був зосереджений на допомозі своїй сім'ї та забезпеченні харчування. Танці були розкішшю, яку він не міг собі дозволити. Зрештою він став фермером, але працював двірником, щоб зводити кінці з кінцями. Але він так і не зміг подолати свою любов до балету і у 53 роки вирішив спробувати.

Лю Цзицін / Фото: odditycentral.com

Балет вимагає певної фізичної підготовки та гнучкості, яких практично неможливо досягти у певному віці без тренувань протягом усього життя. Але Лю Цзицін не збирався дозволяти віку стояти між ним та його мрією.

"Всі ці роки я думав про танці. Якось я побачив по телевізору курс базової підготовки з балету, і в мене виникла думка, що мені слід спробувати навчитися танцювати", - розповів Цзицін.

Лю Цзицін / Фото: odditycentral.com

Стати артистом балету в 53 роки було не найпростішим завданням у світі, тим більше, що більшість його друзів та знайомих просто не розуміли, чому він пройшов через таке важке навчання у його віці. Але Лю Цзицін ігнорував їх усіх. Лише сім'я завжди дуже підтримувала його пристрасть.

Залишатися в досить гарній формі, щоб танцювати разом з виконавцями вдвічі молодшими за нього, складно, і Лю іноді доводиться спати в позі жиму ногами, щоб збільшити свою силу, але це жертва, на яку він готовий піти. Балет не лише робить його щасливою людиною, чоловік переконаний, що він творить дива і з його здоров'ям.

Лю Цзицін / Фото: odditycentral.com

"Раніше у мене були проблеми зі шлунком. Після регулярних занять танцями протягом останнього десятиліття проблеми зі шлунком практично зникли", - сказав він. "Коли я навчаюсь у цьому класі, я почуваюся юним учнем, ніби я знову став молодим. Зараз я займаюся тим, чим хотів займатися в молодості".

Нагадаємо, опальний священник одружився зі своєю юною ученицею. Пара втекла до Італії.

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