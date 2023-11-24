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Оля Полякова здивувала, як її чоловік заробляє гроші під час війни

Оля Полякова здивувала, як її чоловік заробляє гроші під час війни

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Оля Полякова здивувала, як її чоловік заробляє гроші під час війни

Оля Полякова з чоловіком

Обранець артистки зайнявся новим бізнесом.

Українська співачка Оля Полякова, яка пригадала свою бійку з російським оператором у Москві, розповіла про фінансові справи її чоловіка, бізнесмена Вадима Буряковського.

Раніше Полякова не раз говорила, що під час повномасштабного вторгнення її обранець втратив свій дохід і фактично певний час артистка утримувала сім'ю. Також вони жили на гроші, які у Буряковського лишилися від попереднього бізнесу.

Втім, як зізналася Полякова в інтерв'ю проєкту "Слава+", її чоловік вигадав новий бізнес під час війни:

"В нього є завод, який він придбав дуже давно. Давно цей завод просто стояв і тільки тягнув. Але ось останнім часом.. У Вадіка є партнер тепер за бізнесом, вони разом роблять побутову техніку для міст. Це снігоприбиральні машини, сміттєвози", - розповіла Полякова.

Оля Полякова з чоловіком / ©
Оля Полякова з чоловіком

Також артистка зазначила, що вона не планує також зайнятися бізнесом і чесно зізналася, що в неї просто немає бізнесової жилки. Так само виконавиця не планує вкладати гроші, аби вони приносили пасивний дохід:

"Я точно знаю, що мені треба приберегти гроші для навчання моїх дітей, бо в мене двоє. Їх треба вивчити. Якщо їх вчити за кордоном, це дуже дорого. Ми вже це проходили один рік і в нас ще це попереду. Я людина старої формації. В мене є ремесло. Це не бізнес те, чим я займаюся", - пояснила Полякова.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Нагадаємо, раніше співачка Оля Полякова зізналася, що погладшала на вісім кілограмів і показала свої зайві кіло, знявшись у купальнику.

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Дата публікації
Перегляди
1178
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