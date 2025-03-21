Хитрий чоловік рік їздив потягами безкоштовно: що він вигадав

У Великій Британії кмітливий пасажир зміг отримати повне відшкодування за всі свої залізничні квитки за рік, заощадивши собі кругленьку суму.

Про це повідомляє Express.

29-річний Ед Вайз передбачив затримання поїздів на Avanti West Coast, завдяки чому кожен квиток, який він забронював 2023 року, був відшкодований. Він вважає, що заощадив щонайменше 1000 фунтів стерлінгів (53800 гривень) менш ніж за три роки, відколи почав планувати затримання.

Avanti West Coast пропонує клієнтам ковзну шкалу відшкодувань за запізнення: 25% знижка за запізнення на 15 хвилин, 50% знижка за запізнення на 30 хвилин і повне відшкодування за запізнення на годину і більше. Вайз сказав, що він заплатив "нуль" і "їздив безкоштовно".

Він розповів, що почав планувати затримання після повернення з відпустки в Італії, де він забронював аналогічні подорожі за значно нижчими цінами.

"Я був розлючений тим, наскільки неефективними і дорогими були британські поїзди", - поділився він.

Навіть після того, як він придбав залізничну картку, використовуючи розщеплення квитків і бронювання поїздок до дешевших станцій, він виявив, що все одно платить велику суму і стикається з затриманнями.

Він використовував три основні фактори для прогнозування часу затримань поїздів: страйки, заплановані інженерні роботи та екстремальні погодні умови. Страйк означає, що оператори стикаються з нестачею персоналу, і Вайз виявив, що зазвичай існує ефект "перехресного впливу" за декілька днів до і після запланованого страйку.

Профспілки повинні повідомляти про запланований страйк за два тижні до його початку, що Вайз використовував як завчасне попередження про затримання.

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Іноді поїзди навмисно затримують, щоб провести необхідні інженерні та технічні роботи. Третім фактором є екстремальні погодні умови, які можуть спричинити затримання поїздів.

Він заявив: "Поєднайте заплановані інженерні роботи і страйки із зимовою погодою – ваш поїзд буде затриманий, без сумніву".

Вайз також розкрив офіційну статистику, яка вказує на те, які станції найбільш схильні до затримань. Дані показали, що від квітня 2024 року до березня 2025 року станціями з найбільшою кількістю скасувань були Елсмір-Порт та Інс і Елтон, де було скасовано понад п'яту частину всіх поїздів, що курсували за розкладом.

Попри деякі "досить жорстокі цілоденні затримання", Вайз зізнався, що використовував ці затримання для виконання своєї віддаленої роботи, хоча це не завжди було успішним. Одного разу скасований потяг призвів до переповненості поїзда, в результаті чого Вайз залишився без місця на дві години – досвід, який він описав як "неприємний".

Однак він загалом розглядав ці затримання як "ідеальну" можливість виконати роботу, порівнюючи це зі "Starbucks на колесах". Він вважав цей досвід "веселим" і відчував, що "перемагає". Його звичайна п'ятигодинна поїздка з Лондона до Карлайла в середньому затримувалася трохи більше ніж на годину. Вайз зробив висновок: "Одна година – це золота середина, всі ваші гроші повертаються за мінімальний клопіт".

Для тих, хто роздумує над ідеєю роботи на залізниці, він дав пораду, як зробити її справді цілеспрямованою: беріться за серйозну роботу і беріться за неї лише тоді, коли поїздка перевищує три години. Він порадив: "Візьміть з собою декілька бутербродів, термос і книжку".

Після того, як Вайз поділився своєю стратегією подорожей залізницею, декілька людей зв'язалися з ним, щоб повідомити, що взяли на озброєння таку ж розумну тактику подорожей.

Нагадаємо, кішка-авантюристка отримала довічний безкоштовний проїзд після самостійної подорожі потягом. Пухнаста мандрівниця влаштувала покатеньки без господаря.

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