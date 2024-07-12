Хлопець перетворив свій сарай на Boeing 777 – фото

Для цього йому знадобилося три роки та 2 тисячі фунтів.

Авіаційний фанат витратив понад 2000 фунтів стерлінгів (105 тисяч гривень), щоб перетворити свій садовий сарай на копію салону літака.

Про це пише Daily Star.

Біллі Гілмор придбав справжні деталі старого Boeing 777 British Airways, знятого з експлуатації пасажирського літака, який було списано під час пандемії COVID-19 у березні 2020 року.

Йому вдалося отримати ряд із трьох сидінь, ряд із трьох вікон, візок для їжі, камеру зберігання, сині штори та логотип British Airways, який він прикріпив до стіни.

Британець перетворив сарай на Boeing 777 / Фото: Jam Press

Британець перетворив сарай на Boeing 777 / Фото: Jam Press

20-річному працівнику готелю знадобилося для цього понад три роки. Втім, Біллі заявив, що у нього ще багато роботи.

"Це неймовірно нудно", — пожартував британець. "У мене вдома в саду був запасний сарай. Я дуже захоплююся авіацією, тому я вирішив зробити макет кабіни літака. Я почав будувати це в січні 2021 року... Усі використовувані частини були зняті з Боїнга 777 British Airways".

Біллі Гілмор / Фото: Jam Press

Колишній студент інженерного коледжу каже, що він все ще доповнює кабіну, і вважає, що витрати в 2500 фунтів стерлінгів "варті того". Здається, багато любителів авіації погоджуються з ним, а його друг Олівер Бруннінг заявив: "Це не нудно. Це одна з найдивовижніших речей, які я бачив, справді добре зроблено".

Нагадаємо, будинок Вінстона Черчилля 1940-х років виставлено на продаж. Він наповнений багатою історією.

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