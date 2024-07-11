Якому знаку зодіаку пощастить 12 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

День потужної енергетики, розпоряджатися якою треба розумно. Небезпека полягає в тому, що людина, відчувши неймовірний приплив сил, може подумати, що їй до снаги досягти будь-якої мети – образно кажучи, їй море по коліно – і вирішить замахнутися на вирішення завдання, яке об'єктивно не зможе здолати. Невдача, до якої приведе така безрозсудна поведінка, надовго може вибити з колії і істотно знизити самооцінку. Уникнути такого стану справ досить просто: достатньо буде просто зважувати свої сили і не братися за особливо складні справи, які людині не до снаги.

Козоріг

Козороги, які звикли всього досягати своєї мети власною працею, будуть приємно здивовані, побачивши, що їхнє бажання – можливо, найзаповітніше – на їхніх очах здійснюється саме собою. Насправді, жодного дива в цьому немає: представники знака багато зробили для того, щоб казка стала дійсністю, але оскільки їхні дії були поділені в часі, у своїй свідомості вони не пов'язують їх докупи.

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