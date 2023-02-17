Корисний фокус: що робити, щоб не пригорала сковорідка

Буває, що під час смаження їжа прилипає до сковорідки. Звісно, можна купити новий посуд з антипригарним покриттям. Але з часом він також втратить свої властивості. Що робити, щоб не пригорала сковорідка? Читайте про простий спосіб в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Що б я не робила, з часом продукти починали прилипати до сковорідки під час смаження. Доводилося досить часто купувати новий посуд. Але якось я стикнулася з цікавим і досить простим фокусом. Вирішила спробувати і здивувалася, що сковорідка перестала пригорати."

Хитрість доволі проста. Щоб їжа не прилипала до сковорідки, потрібно її попередньо прожарити з сіллю.

Що робити? Спочатку поверхню сковорідки необхідно знежирити. Для цього можна просто промити посуд м'якою губкою з мийним засобом. Тільки після цього можете приступати до прожарювання. Сковорідку ставлять на плиту та нагрівають. Потім вже на гарячу поверхню кладуться кілька ложок солі. Слід зауважити, що спеція повинна повністю покрити сковорідку всередині. Далі зменшується вогонь, а сіль періодично помішується.

Скільки часу потрібно прожарювати сковорідку сіллю

Сковорідка прожарюється до тих пір, поки не змінить свій колір і не стане жовтуватою. Також від поверхні повинен піти легкий димок. Приблизно 10 хвилин вистачить, щоб сіль повністю просмажилася. Тепер сковорідку можна прибирати з вогню.

Що робити після прожарювання

Після прожарювання сіль краще висипати в якусь ємність, взяти паперовий рушник і добре витерти поверхню сковорідки. Протирати потрібно також і боки.

Далі влийте трішки соняшникової олії і натріть сковороду нею за допомогою чистого паперового рушника. Потім посуд ставиться на вогонь і добре прогрівається. Через 2-3 хвилини можна вимикати плиту і протерти сковороду ще раз паперовим рушником від залишків олії.

Тепер посуда повністю готова до використання. Їжа більше не буде пригорати.

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