"Небесний кит": над Антарктидою побачили дивовижну хмару

Дивна хвилеподібна хмара могла утворитись через зіткнення шарів атмосфери.
Українські полярники на борту дослідницького криголама "Ноосфера" побачили незвичайну та видовищну хмару над островом Кінг-Джордж, найбільшим з архіпелагу Південні Шетландські острови біля Антарктиди.
Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.
Хмару, що нагадує кита, який пірнає в небесний океан, зазнімкував керівник технічного загону сезонної експедиції Анатолій Андрєєв.
"На задньому плані фото можна побачити овальні сочевицеподібні хмари та їхні фрагменти – вони вказують на стійкий стан (стійке розшарування) атмосфери на рівні їхнього утворення. Нижче ж помітні кілька сіріших купчастих хмар, які вказують на нестійкий прошарок атмосфери знизу. Тобто тут відносно тепле й вологе повітря піднялося від поверхні океану, сформувало низькі хмаринки, а далі з розгону уперлося в стійкий прошарок атмосфери", — зазначив Денис Пішняк, очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ.
Він пояснив, що подібне "зіткнення" є найімовірнішою причиною утворення хмари, такої дивної хвилеподібної форми.
Нагадаємо, в Антарктиді почався черговий полярний бейбі-бум. Українські науковці поділилися першим відео новонароджених пінгвінят.
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