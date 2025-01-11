"Небесний кит": над Антарктидою побачили дивовижну хмару

Українські полярники на борту дослідницького криголама "Ноосфера" побачили незвичайну та видовищну хмару над островом Кінг-Джордж, найбільшим з архіпелагу Південні Шетландські острови біля Антарктиди.

Про це розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Хмару, що нагадує кита, який пірнає в небесний океан, зазнімкував керівник технічного загону сезонної експедиції Анатолій Андрєєв.

"На задньому плані фото можна побачити овальні сочевицеподібні хмари та їхні фрагменти – вони вказують на стійкий стан (стійке розшарування) атмосфери на рівні їхнього утворення. Нижче ж помітні кілька сіріших купчастих хмар, які вказують на нестійкий прошарок атмосфери знизу. Тобто тут відносно тепле й вологе повітря піднялося від поверхні океану, сформувало низькі хмаринки, а далі з розгону уперлося в стійкий прошарок атмосфери", — зазначив Денис Пішняк, очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ.

Він пояснив, що подібне "зіткнення" є найімовірнішою причиною утворення хмари, такої дивної хвилеподібної форми.

Нагадаємо, в Антарктиді почався черговий полярний бейбі-бум. Українські науковці поділилися першим відео новонароджених пінгвінят.

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