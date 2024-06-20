Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила добрі новини для України

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що Україна посилить політичний вплив на Росію.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи буде Україна надалі обстрілювати Росію. Вона зазначила, що це буде. Також тарологиня передбачила посилення політичного впливу на країну-агресорку.

"Не дуже можна про це говорити, але новини гарні. А найкращі новини - це ті, що ми не тільки посилимо удари вглиб, а ті, що посилимо свій вплив ще більше на подолання "орків". Вплив мається на увазі більше політичний, ніж військовий", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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