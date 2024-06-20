Що в Азовському морі роблять російські ракетоносії: пояснення експерта

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук наголосив, що ракетоносії ворога ховаються під Кримським мостом.

Таку думку він висловив в ефірі “Еспресо”.

Лакійчук зазначив, що нині у Чорному морі перебуває саме підводний ракетоносій, якого доволі складно виявити.

“Що стосується Азовського моря і Кримського мосту — цікава ситуація. Почну з того, що 7 червня з Новоросійська вийшла велика група кораблів — це три великі десантні кораблі й усі що в них були — три малі ракетні кораблі, носії калібрів й рушили в Азовське море через Керченську протоку. Зараз вони там і виникає питання: що ж роблять? А вони там ховаються. Під Кримським мостом є ті загородження боново-сіткові з баржами, сили й засоби протиповітряної оборони, протикатерної оборони, що збільшено в декілька разів”, — сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

За його словами, Азовське море залишилось для росіян одним з більш-менш безпечних місць з моря.

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“Усюди, де росіяни виходять в Чорне море, їх настигають наші морські дрони, а от вхід в Азовське море, яке з усіх боків оточене окупованими територіями, перекритий захистом Кримського мосту. Фактично ця лінія оборони прикриває не тільки міст і не стільки міст, певно, як акваторію Азову, тому й десантники там вимушені тренуватись, саме тому туди вирушили оці малі ракетні кораблі. Треба розуміти, що з Азову вони такі ж небезпечні, як і з Чорного моря, навіть більше, вони ближче до нас і це погано. Навіть якщо вони перемістяться в Каспійське море, спробують втекти, то можуть й звідти ракети свої запускати”, — пояснив Лакійчук.

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Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ додав, що навіть в Азовському морі російські кораблі не є в повній безпеці.

Нагадаємо, станом на 06:00 20 червня в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі. Загальний залп — 4 ракети.

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