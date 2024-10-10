Пілот раптово знепритомнів під час польоту: те, що зробила пасажирка, всіх шокувало

Небезпечна ситуація сталася у США на борту цивільного літака Super King Air 350ER. Після того, як знепритомнів пілот, за штурвал сіла пасажирка.

Про це пише CBS.

Літак вилетів з аеропорту Гендерсон, штат Невада, і прямував до регіонального аеропорту Монтеррея, штат Каліфорнія. Крім пілота, на борту літака була лише одна пасажирка – його дружина.

В якийсь момент стан здоров'я пілота раптово погіршився, за деякими даними, він знепритомнів через проблеми з серцем. Пасажирка, яка не мала пілотської ліцензії, взяла керування на себе. За даними телеканалу CBS, це була дружина пілота. 69-річна Івонн Кінан-Веллс зв'язалася з авіадиспетчерами і тремтячим голосом повідомила їм про ситуацію, що склалася. Її чоловік, 78-річний Еліот Альпер, лежав поруч непритомний. Тоді їй надали інструкції та були постійно на звязку. Врешті їй вдалося успішно приземлити літак.

Працівники аеропорту були вражені тим, що жінці врешті вдалося посадити літак. Вони це називають "безпрецедентним випадком". Відомо, що її чоловік-пілот помер.

Нагадаємо, під час польоту раптово помер пілот пасажирського літака.

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