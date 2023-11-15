Прощальна промова пілота літака довела пасажирів до сліз – відео

Він виступив зі зверненням перед виходом на пенсію.

Пасажир літака зняв на відео зворушливий момент, коли пілот вийшов із емоційною промовою під час свого останнього польоту.

Джефф Фелл пропрацював 32 роки в American Airlines.

Перед тим, як минулого тижня його "пенсійний рейс" вилетів до Чикаго, Джефф став у передній частині салону, щоб востаннє попрощатися. Пілот привітав пасажирів на борту, представився, повідомив їм час польоту та погоду. Потім він визнав, що йому було дивно повідомляти новини за межами своєї кабіни.

"Зазвичай я не стою перед усіма ось так, я зазвичай просто залишаюся в кабіні і розмовляю гучномовцем. Якщо я буду трохи схвильований, будь ласка, вибачте мені за це", - сказав він.

Оскільки пасажири все ще не знали, що мало статися, він вказав на групу "дуже важливих людей", які сиділи в задній частині літака.

"Це велика частина моєї родини, яка супроводжувала мене в моєму пенсійному рейсі", - сказав Фелл.

Голос пілота тремтів від хвилювання, і пасажири вибухнули оплесками.

Він продовжив, ледь стримуючи сльози: "Дякую всім, що прийшли зі мною сьогодні ввечері і відсвяткували цей пам'ятний час у моєму житті. Я вас всіх люблю. Під чергові оплески пасажирів Фелл додав: "Я не хотів бути емоційним, але, Боже мій, помилуй".

Він повернувся до своєї заздалегідь написаної промови, яку тримав у руці.

"Нарешті, моїй чудовій дружині Джулі, яка була поряд зі мною більшу частину моїх 32 років в American. Вона була скелею, міцною скелею в основі нашого життя та нашого шлюбу. Її віра в Господа, мудрість, сила і любов спрямовували наш шлюб і сім'ю протягом усіх цих років. Я кохаю тебе і з нетерпінням чекаю на наступний розділ у нашому житті. І ласкаво просимо всіх на борт", - додав він.

Пілот літака виступив із прощальною промовою / Фото: скриншот з відео

Відео, завантажене пасажиром Джастіном Гаррісоном у TikTok, було переглянуто понад три мільйони разів. Тисячі користувачів залишили коментарі на підтримку. Багато хто зізнався, що кліп довів їх до сліз.

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