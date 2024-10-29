Слід, що пережив століття: кішка з Єрусалима залишила відбиток лапи понад 1000 років тому

В Єрусалимі археологи виявили фрагмент глечика віком 1200 років, на якому залишився відбиток лапи кішки.

Про це повідомляє LiveScience.

На думку археологів, кішка, ймовірно, оставила слід, коли гончар залишив глечик сушитися на сонці перед випалом. У цей момент поверхня була ще м’якою, що дозволило зберегти "мистецький" відбиток тварини.

"Ми вважаємо, що кішка "місила тісто", а не просто відпочивала на глечику, бо на відбитку видно, що її кігті були витягнутими, тож залишили глибокі сліди в сирій глині", — каже археолог з Університету Північної Кароліни, який був одним із керівників розкопок на горі Сіон.

Знайдений глечик із котячим слідом, ймовірно, призначався для зберігання води, вина чи оливкової олії. Його виявили в стародавньому житловому кварталі, разом з іншою керамікою періоду Аббасидів (750–1258 рр. н. е.), що дозволило датувати цей фрагмент приблизно дев’ятим століттям.

Таким чином, ця кішка жила в Єрусалимі за часів Аббасидського халіфату, коли місто перебувало під владою ісламу, але залишалося багатокультурним, адже тут проживали також євреї та християни — і, звісно, кішки.

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Археологи неодноразово знаходили останки кішок на території Ізраїлю, які датуються ще доісторичними часами. У період Аббасидів кішки мали особливе значення в ісламській культурі, що додатково підкреслює їхню важливість у тогочасному суспільстві.

"Кішки згадуються в ранніх ісламських джерелах, у них також ідеться про те, що пророк Мухаммед мав велику любов до кішок", — підкреслює Гібсон.

Нагадаємо, що у Стародавньому Єгипті кішки також вважалися священними тваринами, а їхнє вбивство каралось смертю, оскільки ці істоти мали величезне релігійне значення.