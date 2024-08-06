Жінка отримала 1000 доларів через хибний прогноз погоди: що сталося

В Ізраїлі жінка вирішила звернутися до суду з позиванням щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди в розмірі 1000 доларів, яку їй завдав телеканал Channel 2 та особисто синоптик Денні Руп. Ізраїльтянка звинуватила їх у тому, що вони прогнозували сонячну погоду, а насправді в той день була злива та шторм.

Про це пише Unilad.

Жінка заявила, що прослухавши вранці прогноз погоди від Денні Рупа, який обіцяв теплу сонячну погоду, вона вийшла з дому в легкому одязі й потрапила під сильний дощ. В результаті позивачка підхопила грип, була змушена пропустити чотири дні роботи та витратила 38 доларів на ліки.

Жінка також заявила, що пережила сильний стрес через раптову негоду, і вимагала особистих вибачень від синоптика.

Телеканал вирішив не доводити справу до суду і задовольнив вимоги обуреної глядачки, виплативши їй 1000 доларів компенсації. Крім того, синоптик Денні Руп особисто попросив вибачення у жінки за спричинену його прогнозом шкоду.

Ця історія активно обговорювалася користувачами соціальної платформи Reddit. Думки коментаторів щодо дій учасників цієї справи розділилися. Деякі вважали, що жінка не мала права на компенсацію, адже зараження грипом може відбутися за будь-якої погоди, адже це залежить не від холоду, а від контакту з іншою хворою людиною.

Але інші користувачі звернули увагу, що виплата компенсації в досудовому порядку для телеканалу була найдешевшим способом врегулювати конфлікт, адже послуги адвокатів коштують значно дорожче.

Нагадаємо, жінка подарувала собі на день народження річну відпустку. Вона зізналася, що хоч витратила всі свої кошти, але нарешті почувається щасливою.

Читайте також: