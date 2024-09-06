У Вінниці в квартирі оселилися понад 100 кажанів – відео

У Вінниці мешканці однієї квартири залишили відчинене вікно на час від’їзду, а коли повернулись, були просто шоковані – помешкання окупували кажани.

Про це повідомила у TikTok зоопсихологиня під ніком @dayleri_mello.

Вони звернулися до Центру реабілітації рукокрилих. Працівники зібрали понад 100 істот та повідомили, що під час осінньої міграції кажани можуть залітати до людських осель у пошуках зимового укриття.

"Ми зібрали колонію рудих вечірниць, яких було більш ніж сотня, та повезли на випуск до лісу. Усі маніпуляції з тваринами відбуваються виключно у рукавичках. Щоб вберегти свою квартиру від таких гостей, зачиняйте вікна після заходу сонця або встановіть москітні сітки", - йдеться у повідомленні.

Зоопсихологиня зауважила, що всі кажани, що проживають на території України, занесені до Червоної книги та відіграють дуже важливу роль в екосистемі: "Якщо ви знайшли кажана – будь ласка, не шкодьте йому, а зверніться до спеціалістів по допомогу".

У коментарях українці висловили свій шок від побаченого: "Я з інсультом", "Який у неї спокійний голос, я б кричала просто матюками", "Піду зачиню вікно про всяк випадок".

Також чимало юзерів висловили захоплення цими істотами: "А чому всі так хейтять кажанів? Вони ж такі бусинки", "Такі гарнюні, я не можу", "Нічні сонечки, милі створіння. Шкода, медіа їх демонізує", "Прикольно, мімішні тваринки".

Нагадаємо, 4,5-метрового крокодила занесло до будинку повінню. Його упіймали та повернули в дику природу.

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