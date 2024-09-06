Зонд NASA виявив невідому частину Сонячної системи

Межі Сонячної системи розташовані набагато далі, ніж вважалося раніше.

Вчені з'ясували, що на краю Сонячної системи існує невідома її частина, наповнена крижаними невеликими об'єктами.

Про це пише ScienceAlert.

Найдальшим космічним апаратом у Сонячній системі є зонд NASA "Нові горизонти", який перебуває на відстані приблизно 60 астрономічних одиниць від Сонця і продовжує летіти далі. Аналіз даних цього зонда, а також подальші спостереження за допомогою наземного телескопа Subaru дали змогу астрономам зробити несподіване відкриття.

Було виявлено нові крижані об'єкти, які розміщені далі, ніж передбачувана межа пояса Койпера, а саме на відстані 70 астрономічних одиниць від Сонця. Дані показують, що ці об'єкти мають нижчу щільність розміщення, ніж ті, що розташовані у відомому поясі Койпера, але вона досить висока, щоб створити невідому вченим структуру. Астрономи кажуть, що ця нова частина Сонячної системи простягається на відстань до 90 астрономічних одиниць від Сонця.

Крім того, на відстані між 55 і 70 астрономічних одиниць від нашої зірки розкинувся величезний і майже порожній простір.

Вчені кажуть, що потрібні додаткові спостереження, щоб повністю підтвердити це відкриття, яке може змінити розуміння еволюції Сонячної системи.

Раніше стало відомо, що у новому дослідженні фізики вирахували потенційну тривалість існування космосу.

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