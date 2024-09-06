В Виннице в квартире поселились более 100 летучих мышей – видео

В Виннице жители одной квартиры оставили открытое окно на время отъезда, а когда вернулись, были просто шокированы – жилье оккупировали летучие мыши.

Об этом сообщила в TikTok зоопсихолог под ником @dayleri_mello.

Они обратились в Центр реабилитации рукокрылых. Сотрудники собрали более 100 существ и сообщили, что во время осенней миграции летучие мыши могут залетать в человеческие дома в поисках зимнего укрытия.

"Мы собрали колонию рыжих вечерниц, которых было более сотни, и повезли на выпуск в лес. Все манипуляции с животными происходят исключительно в перчатках. Чтобы уберечь свою квартиру от таких гостей, закрывайте окна после заката или установите москитные сетки", — говорится в сообщении.

Зоопсихолог отметила, что все летучие мыши, проживающие на территории Украины, занесены в Красную книгу и играют очень важную роль в экосистеме: "Если вы нашли летучую мышь – пожалуйста, не вредьте ей, а обратитесь к специалистам за помощью".

В комментариях украинцы выразили свой шок от увиденного: "Я с инсультом", "Какой у нее спокойный голос, я бы кричала просто матом", "Пойду закрою окно на всякий случай".

Также многие юзеры выразили восхищение этими существами: "А почему все так хейтят летучих мышей? Они же такие бусинки", "Такие красивые, я не могу", "Ночные солнышки, милые создания. Жаль, медиа их демонизирует", "Прикольно, мимишные животные".

Напомним, 4,5-метрового крокодила занесло в дом наводнением. Его поймали и вернули в дикую природу.

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