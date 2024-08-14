Українські військові на фронті використовують собак-роботів: що вони вміють

Українські військові почали використовувати роботизованих собак для розвідки на фронті на Донбасі. Ці пристрої, вироблені британською компанією Brit Alliance, призначені для проникнення до небезпечних зон, де звичайні дрони та солдати можуть бути в небезпеці.

Про це пише видання Bild.

Роботи, оснащені камерами та протитепловим камуфляжем, здатні виявляти міни та інші загрози у траншеях та будинках.

Відомо, що українська армія вже застосовує понад 30 таких роботів BAD.2, які можуть розвивати швидкість до 15 км/год та діяти у радіусі до 3,5 км від оператора. Їхні батареї забезпечують до п'яти годин роботи. Ці роботи стали відповіддю на втрати, що збільшилися, від російських дронів, і їх використання покликане підвищити безпеку українських солдатів.

Нагадаємо, у США, робот-собака отримав три кулі з гвинтівки, допомагаючи поліцейським знешкодити злочинця. 30-річний Джастін Модейра погрожував матері ножем. Патрульні, які прибули на місце події, змогли забарикадуватися в кімнаті разом з жінками, а підозрюваний залишився в іншій частині будинку.

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