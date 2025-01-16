В Одесі жінка сфотографувала свої статеві органи і поплатилась

Жителька Одеси зазначила, що вчинила правопорушення через скрутне фінансове становище. Що вирішив суд?

В Одесі до 1 року іспитового терміну засудили жінку через пікантну фотосесію. Її звинуватили у виготовленні та розповсюджені порнографії.

Про це йдеться у вироку Суворовського райсуду м. Одеси (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, підозрюваною є заміжня жінка, яка виховує двох дітей. Вона у жовтні 2024 року сфотографувала та зняла на відео свої статеві органи. Згодом жінка за 1000 грн продала це різним користувачам, заробивши 5000 грн. Проте жительку Одеси викрила поліція.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона пояснила, що "в жовтні минулого року вона, маючи матеріальні труднощі, вирішила створювати власні відеозаписи порнографічного характеру, які зберігала на мобільному телефону та доступ до яких надавала іншим особам через власний телеграм - канал, після переказу коштів на її банківську картку".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жительку Одеси винною за ч.2 ст.301 та ч.3 ст.301 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Києві мати побачила відео сексу дорослого чоловіка та її 15-річної доньки.

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