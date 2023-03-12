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Жінка украла яйце із зоопарку: те, що вилупилося - здивувало всіх

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Жінка украла яйце із зоопарку: те, що вилупилося - здивувало всіх

Фото: pixabay.com

Після скоєної крадіжки американка понад два десятки років доглядала за алігатором, який жив на задньому дворі її будинку.

Жінка, яка свого часу працювала волонтеркою у зоопарку Animal World & Snake Farm у Нью-Браунфелсі, що в штаті Техас, вкрала яйце, з якого вилупився алігатор. Після цього вона понад два десятки років доглядала рептилію, утримуючи її на задньому дворі свого будинку як домашнього улюбленця.

Про це повідомляє видання WSAZ.

Двометрового алігатора на обійсті жінки випадково виявили представники служби дикої природи Техасу. Власниця тварини зізналася у крадіжці із зоопарку, пояснивши, що в гнізді алігатора було кілька десятків яєць, тому ніхто на пропажу не звернув уваги.

Закони Техасу не забороняють утримувати алігаторів, але на це потрібен спеціальний дозвіл, якого у жінки, ясна річ, не було.

Охоронці природи зауважили, що алігатор був здоровим і про нього добре піклувалися, але він переріс той простір, який могла забезпечити для нього жінка. Тому тварину повернули до зоопарку Animal World & Snake Farm.

За незаконне володіння алігатором жінці загрожуватиме штраф у розмірі до 1000 доларів США. За крадіжку яйця її не притягнуть до відповідальності за давністю скоєного.

Нагадаємо, у румунському місті Ясси 64-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів після того, як її вжалив скорпіон, якого вона принесла разом із фруктами із супермаркету.

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Дата публікації
Перегляди
3321
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