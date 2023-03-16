У Черкасах пролунав вибух, загинуло двоє людей: що сталось

Медики госпіталізували 30-річного чоловіка із численними травмами.
У Черкасах на вулиці Чигиринській у четвер, 16 березня, на одному з підприємств пролунав вибух. На місці трагедії загинуло двоє чоловіків.
Про це повідомила речниця Черкаського обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
Подія сталась 16 березня о 14:19. На одному із місцевих підприємств. Там відомо, що вибухнув котел. На місці трагедії загинуло двоє чоловіків.
"До місця події було направлено три бригади швидкої допомоги. Вже за 5 хвилин медики оглядали та надавали допомогу 30-річному чоловіку, у якого попередньо діагностували перелом стегнової кістки, гомілки, травматичну ампутацію пальця, опіки І ступеню ноги, голови та І-ІІ ступеню спини. Його доправили до Третьої черкаської міської лікарні", - повідомила Ірина Назарок.
Поліція встановлюватиме причини трагедії.
Нагадаємо, у селі Івахни Уманського району Черкаської області четверо 14-річних школярів познущались з могили захисника України. Вони зірвали прапор, гучно сміялись та опублікували відео в ТікТок.
Читайте також:
- На Черкащині вантажівка на смерть збила двох чоловіків, які ремонтували дорогу: подробиці і фото
- На Черкащині парубки підпалили чоловіка і вели трансляцію в Tik-Tok: подробиці
- Категорично відмовився від мобілізації: на Черкащині судитимуть офіцера запасу