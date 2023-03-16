В Черкассах раздался взрыв, погибли два человека: что произошло

В Черкассах по улице Чигиринской в четверг, 16 марта, на одном из предприятий раздался взрыв. На месте трагедии погибли двое мужчин.

Об этом сообщила спикер Черкасского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Событие произошло 16 марта в 14:19 на одном из местных предприятий. Там известно, что взорвался котел. На месте трагедии погибли двое мужчин.

"К месту происшествия были направлены три бригады скорой помощи. Уже через 5 минут медики осматривали и оказывали помощь 30-летнему мужчине, у которого предварительно диагностировали перелом бедренной кости, голени, травматическую ампутацию пальца, ожоги I степени ноги, головы и I-II степени спины. Его доставили в Третью черкасскую городскую больницу", — сообщила Ирина Назарок.

Полиция установит причины трагедии.

Напомним, в селе Ивахны Уманского района Черкасской области четверо 14-летних школьников поиздевались над могилой защитника Украины. Они сорвали флаг, громко смеялись и опубликовали видео в ТікТок.

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