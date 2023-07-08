111 вибухів: на Сумщині ворожі обстріли пошкодили лінію електропередач

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 111 вибухів. Обстрілів зазнали Глухівська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Есманська, Краснопільська, Миколаївська, Середино-Будська громади.

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (23 вибухи) та мінометний обстріл (5 вибухів).

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Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (САУ) (22 вибухи). Пошкоджено лінію електропередач.

Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Дружбівська громада: був артобстріл (5 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано 20 вибухів з мінометів.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи).

Нагадаємо, що раніше загарбники обстріляли 7 громад Сумщини, є пошкодження.

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