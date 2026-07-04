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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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344
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12 загиблих і спроба втечі: поліція затримала водія Nissan, який міг спричинити жахливу ДТП

Перевірка за допомогою алкотестера не виявила у затриманого чоловіка ознак алкогольного сп’яніння. Водночас у нього відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Затримання підозрюваного в ДТП

Затримання підозрюваного в ДТП / © Поліція Миколаївської області

Правоохоронці Миколаївської області затримали 45-річного водія автомобіля Nissan Murano, який, за попередніми даними, міг спровокувати масштабну аварію на трасі «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що забрала життя 12 людей.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Аварія сталася в суботу, 4 липня, між селами Красне та Нечаяне за участю пасажирського мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажівки Volvo.

За уточненими даними, пасажири Mercedes Sprinter, серед яких були працівники комунального підприємства, прямували з Миколаєва до лиману на відпочинок.

Унаслідок зіткнення загинули 49-річний водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, дістали травми та перебувають у лікарнях.

«У ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що ДТП могла статися через створення аварійної ситуації водієм Nissan Murano, який рухався зустрічною смугою відносно мікроавтобуса», — зазначили у поліції.

З місця аварії водій кросовера втік. Під час спеціальної операції поліцейські встановили місцезнаходження розшукуваного автомобіля та зупинили його на виїзді з Миколаєва.

Що відомо про затриманого водія

У поліції уточнили, що затриманий водій — житель іншого регіону України.

«Слідчі поліції за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримали водія кросовера у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомили правоохоронці.

У поліції наголосили, що перевірка за допомогою алкотестера не виявила у чоловіка ознак алкогольного сп’яніння. Водночас у нього відібрали зразки крові для проведення токсикологічної експертизи, а автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Слідчі призначили низку експертиз для встановлення остаточних причин і обставин трагедії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Смертельна ДТП на Миколаївщині — останні новини

Нагадаємо, вранці 4 липня на Миколаївщині зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter із людьми та вантажний автомобіль Volvo. Водій бусика допустив виїзд за межі проїзної частини, після чого перекинувся та вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся із вантажівкою.

Згодом стало відомо, що до смертельної аварії, в якій загинуло 12 людей, може бути причетний ще один учасник — водій кросовера, який виїхав на зустрічку, якою в той момент рухахався мікроавтобус.

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Дата публікації
Кількість переглядів
344
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