15 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 15 січня, в православному календарі день пам’яті святого Сильвестра. Народився він в Римі, в сім'ї благочестивих християн. Тому з ранніх років юнак виховувався у любові до Господа та людей. Сильвестр дбайливо ставився до жебраків та хворих. Правитель міста довгий час намагався переконати юнака відмовитися від віри в Христа. Однак той не прийняв таку пропозицію. За це його піддали тортурам. Однак всі муки він витримав і предрік правителю швидку смерть.

Люди почали ще більше поважати святого Сильвестра за такий вчинок. До нього приходили навіть язичники, щоб поговорити зі святим. А після бесід часто зверталися в християнство. Коли було Сильвестру 30 років, він спочатку став священником, а потім навіть єпископом. Відомий був як знавець Святого Письма. Неодноразово вступав в суперечки з язичниками та іудеями, а ще став тим, хто хрестив царя Костянтина. Римською Церквою правив Сильвестр впродовж 20 років та помер приблизно 335 року.

В народі 15 січня на честь святого називають Сильвестрів день.

Прикмети 15 січня

Народні прикмети 15 січня / Фото: Pexels

яскраво світить місяць — буде ясна погода, а туман означає снігопад;

рано заснули кури — швидко прийдуть холоди;

під дах ховаються сороки — будуть сильні снігопади;

дуже рано почали співати півні — буде відлига.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не їсти м'ясо птиці, інакше щастя може "відлетіти" з дому. За народними традиціями готував вечерю 15 січня лише чоловік. До таких справ не підпускали жінок, щоб домашні кури не захворіли. Також Церква забороняє лаятися і сваритися.

Що можна робити завтра

Особливу увагу приділяли домашній птиці. Наші предки обкурювали травами курники. Вірили, що так можна відлякати нечисту силу. Також годували тварин і чистили приміщення. А господині готували карамельних "півників", якими пригощали дітей. Намагалися цього дня помити вікна освяченою водою. Звичайно її розбавляли звичайною.

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