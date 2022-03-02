60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер

60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер

Затриманих направлять до районних військкоматів.

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили понад 60 чоловіків призовного віку, які планували дістатись до Республіки Молдови через Дністер поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє державна прикордонна служба.

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"Оперативники прикордонного загону отримали інформацію про велике скупчення людей в одному житловому будинку поблизу державного кордону. При перевірці за вказаною адресою виявлено майже 60 осіб. Ще 4 чоловіки помітили на березі Дністра, які ймовірно вже чекали переправлення", - повідомили прикордонники.