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60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер

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60 чоловіків незаконно планували дістатись до Молдови через Дністер

Associated Press

Затриманих направлять до районних військкоматів.

Прикордонники Могилів-Подільського загону виявили понад 60 чоловіків призовного віку, які планували дістатись до Республіки Молдови через Дністер поза пунктами пропуску. 

Про це повідомляє державна прикордонна служба. 

"Оперативники прикордонного загону отримали інформацію про велике скупчення людей в одному житловому будинку поблизу державного кордону. При перевірці за вказаною адресою виявлено майже 60 осіб. Ще 4 чоловіки помітили на березі Дністра, які ймовірно вже чекали переправлення", - повідомили прикордонники.

Затриманих направлять до районних військкоматів. 

Нагадаємо, на кордоні військовозобов'язані чоловіки пропонують по $1000 хабаря, щоб виїхати з України.

 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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