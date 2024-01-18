Безпекові угоди для України: голова МЗС пообіцяв сюрпризи

Домовленість буде ще більш потужною.

Невдовзі Україна підпише безпекові угоди з іншими країнами. Велика Британія надихнула їх власним прикладом.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Є такі вже країни, не буду розкривати сюрприз, але треба визнати, що британський приклад надихнув низку країн максимально і пришвидшити переговори щодо такої домовленості, і робити таку домовленість більш потужною, ніж вони планували спочатку", – акцентував він.

Звісно, перемовини президента Зеленського з прем’єр-міністром Сунаком і документ, які вони підписали, важливі самі по собі. Проте вони також дали потужний імпульс іншим.

"Запевняю, що незабаром ви побачите нові підписання", – запевнив Дмитро Кулеба.

Раніше в ОПУ сказали, з якими державами Україна також пропрацьовує аналогічні документи.

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