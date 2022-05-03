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Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна

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Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна

фото ілюстративне / pixabay.com

В Одеській затоці на поверхню води спливла міна.

Вибухонебезпечний предмет знешкодили.

Про це сьогодні, 3 травня, повідомила Одеська міська рада з посиланням на ОК "Південь".

"В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка вспливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. Підрив міни контрольований. Небезпеки немає", - йдеться у повідомленні.

Місцевим жителям нагадали, що перебування та прогулянки узбережжям, в безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, "тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги".

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