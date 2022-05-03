У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина

В Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина.
Взрывоопасный предмет обезвредили.
Об этом сегодня, 3 мая, сообщил Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг".
"В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. Подрыв мины контролируемый. Опасности нет", — говорится в сообщении.
Местным жителям напомнили, что пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, "поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы".
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