У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина

У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина

В Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина.

Взрывоопасный предмет обезвредили.

Об этом сегодня, 3 мая, сообщил Одесский городской совет со ссылкой на ОК "Юг".

"В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. Подрыв мины контролируемый. Опасности нет", — говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили, что пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, "поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы".

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