Буданов поставив крапку у питанні "замороження" війни в Україні

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україна ніколи не піде на "замороження" конфлікту з Росією, оскільки це де-факто означатиме визнання окупації територій.

"Замороження" війни з Росією означатиме визнання окупації українських територій. Тому Україна ніколи не піде на такий крок.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю CBC News.

За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши Україну "визнати захоплену територію як російську".

"У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не станеться", – наголосив Буданов.

Водночас очільник української розвідки визнав, що Росія якимось чином змогла отримати таємну інформацію про плани України щодо контрнаступу.

"Я не скажу більше за президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими Росії. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних дій", – додав очільник ГУР МО.

Нагадаємо, на пресконференції 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку. Чи відомо, хто саме "злив" росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

"Наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тому, чим менше людей знає наші плани, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для Росії на полі бою", - сказав Зеленський.

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