Буданов висловився, чи замінять безпілотники наземні війська

За повідомленнями, начальник ГУР організував понад 100 ударів дронами по території РФ та окупованих українських територіях.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що безпілотники – це лише спосіб підтримати наземні війська.

Про це він висловився в інтерв’ю CBC News.

У публікації вказано, що Буданову приписують збільшення можливостей українських безпілотників. За повідомленнями, – організацію понад 100 ударів дронами на території Росії та окупованих ворогом частинах України.

Але начальник ГУР визнає проблему.

"Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримати", – зазначив Буданов.

"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор, нічого не зміниться", – додав керівник військової розвідки.

До слова, раніше Буданов порекомендував цивільним цьогоріч не користуватися Керченським мостом, адже на ворога там чекають "нові сюрпризи".

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