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Буданов висловився, чи замінять безпілотники наземні війська

Буданов висловився, чи замінять безпілотники наземні війська

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Офіс президента України

За повідомленнями, начальник ГУР організував понад 100 ударів дронами по території РФ та окупованих українських територіях.

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що безпілотники – це лише спосіб підтримати наземні війська.

Про це він висловився в інтерв’ю CBC News.

У публікації вказано, що Буданову приписують збільшення можливостей українських безпілотників. За повідомленнями, – організацію понад 100 ударів дронами на території Росії та окупованих ворогом частинах України.

Але начальник ГУР визнає проблему.

"Безпілотники ніколи не замінять наземні війська. Це лише спосіб їх підтримати", – зазначив Буданов.

"За допомогою безпілотника можна завдати ворогу втрат. Але поки, як у середньовіччі, не прийде солдат і не встановить прапор, нічого не зміниться", – додав керівник військової розвідки.

До слова, раніше Буданов порекомендував цивільним цьогоріч не користуватися Керченським мостом, адже на ворога там чекають "нові сюрпризи".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Буданов і Малюк заінтригували! Кримському мосту – гаплик?!

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