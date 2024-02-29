Коли РФ може застосувати ядерну зброю: відповідь аналітиків

За словами аналітиків, поріг застосування ядерної зброї у РФ набагато нижчий, ніж на Заході.

Британське видання Financial Times опублікувало підсумки розслідування на основі, як повідомляється, секретних російських військових документів за 2008-2014 роки, в яких викладаються критерії застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Критерії ядерної відповіді варіюються від "вторгнення противника на територію Росії" до "знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами".

За словами експертів, документи зберігають актуальність для російської ядерної доктрини, попри те, що їм понад десять років.

Аналітики ISW не мають незалежних підтверджень документам, але представники РФ часто вдаються до ядерної риторики та погроз, щоб таким чином послабити підтримку України з боку Заходу.

"Уже давно встановлено, що російська ядерна доктрина містить можливість використання ядерної зброї в конвенціональних війнах, водночас поріг застосування набагато нижчий, ніж у західних країн", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова ГУР Кирило Буданов оцінив, чи наважиться Росія використати ядерну зброю.

Крім того, ми раніше інформували, що США попереджають, що Росія може цього року запустити в космос протисупутникову ядерну зброю.

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