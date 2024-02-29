Когда РФ может применить ядерное оружие: ответ аналитиков

По словам аналитиков, порог применения ядерного оружия в РФ намного ниже, чем на Западе.

Британское издание Financial Times опубликовало итоги расследования на основе секретных российских военных документов за 2008-2014 годы, в которых излагаются критерии применения Россией тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает Институт изучения войны.

Критерии ядерного ответа варьируются от "вторжения противника на территорию России" до "уничтожения 20% российских подлодок с баллистическими ракетами".

По словам экспертов, документы сохраняют актуальность для российской ядерной доктрины, несмотря на то, что им больше десяти лет.

Аналитики ISW не имеют независимых подтверждений документам, но представители РФ часто прибегают к ядерной риторике и угрозам, чтобы таким образом ослабить поддержку Украины со стороны Запада.

"Уже давно установлено, что российская ядерная доктрина содержит возможность использования ядерного оружия в конвенциональных войнах, в то же время порог применения намного ниже, чем в западных странах", — отметили аналитики.

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов оценил, решится ли Россия использовать ядерное оружие.

Кроме того, США предупреждают, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие.

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