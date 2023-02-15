“Це було рішення президента”: Резніков повідомив, чи залишиться міністром оборони

Найближчим часом очільник Міноборони у відставку не піде.

Після корупційного скандалу в Міністерстві оборони очільник цього відомства Олексій Резніков залишатиметься на своїй посаді, щонайменше, у найближчі декілька місяців.

Про це він повідомив в коментарі The Guardian.

За його словами, таким було рішенням президента Володимира Зеленського. Тож Резніков не піде у відставку найближчим часом.

На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента".

Після скандалу із закупівлями продуктів харчування для українських військових за завищеними цінами у міністерстві анонсували кадрові зміни.

Як повідомлялося, очільник Міноборони звільнив із посад двох своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Натомість на посаду свого першого заступника призначив Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Також очільник оборонного відомства повідомив, що понад 600 порушників серед ЗСУ та Міноборони вже понесли відповідальність за свої злочини.

Нагадаємо, раніше висловлювалися припущення, що міністр оборони України Олексій Резніков може бути відправлений у відставку на тлі корупційних скандалів у відомстві. Народні депутати активно обговорюють можливі кадрові ротації в Кабміні і називають кандидатів на посаду голови Міноборони.

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