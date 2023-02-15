"Это было решение президента": Резников сообщил, останется ли министром обороны

В ближайшее время глава Минобороны в отставку не уйдет.

После коррупционного скандала в Министерстве обороны глава этого ведомства Алексей Резников будет оставаться на своем посту, по меньшей мере, в ближайшие несколько месяцев.

Об этом он сообщил в комментарии The Guardian.

По его словам, таким было решение президента Владимира Зеленского. Так что Резников не уйдет в отставку в ближайшее время.

На вопрос, планирует ли он оставаться в должности министра обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: "Да, это было решение моего президента".

После скандала с закупками продуктов питания для украинских военных по завышенным ценам в министерстве анонсировали кадровые изменения.

Как сообщалось, глава Минобороны уволил с должностей двух своих заместителей Ивана Руснака и Олега Гайдука. На должность своего первого заместителя назначил Героя Украины, генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Также глава оборонного ведомства сообщил, что более 600 нарушителей среди ВСУ и Минобороны уже понесли ответственность за свои преступления.

Напомним, ранее высказывались предположения, что Министр обороны Украины Алексей Резников может быть отправлен в отставку на фоне коррупционных скандалов в ведомстве. Народные депутаты активно обсуждают возможные кадровые ротации в Кабмине и называют кандидатов на должность главы Минобороны.

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