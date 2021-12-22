Церковне свято 23 грудня: день пам'яті мученика Міни Красномовного

Ясна погода цього дня віщувала сильні морози.

23 грудня вшановують пам'ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за віру на початку 4 століття разом зі святими Єрмогеном та Євграфом.

Історія свята

Імператор Максиміліан послав Міну з Афін до Олександрії, щоб придушити хвилювання християн. Проте Міна сам став проповідувати християнську віру, а оскільки святий був чудовим оратором, йому вдалося звернути до Христа багатьох язичників. Тоді імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над Міною. Єрмоген, бачачи стійкість Міни під час тортур, і сам повірив у Бога.

Дізнавшись про це, імператор особисто прибув до Олександрії і піддав мучеників катуванням. Водночас трапилися численні знамення, але вони не зрозуміли язичника. Імператор власноруч убив Євграфа, секретаря Міни, а самим Міні та Єрмогену наказав відрубати голови.

Народні традиції

У давнину мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Існувало повір'я, що цей святий мав дар чудотворення і справді лікував людей з поганим зором. Люди вірили, що Міна не тільки дає очам фізичне здоров'я, а й прибирає з них пелену, яка заважає відрізняти добро від зла, а правду від брехні.

На Міну зазвичай вимовляли змову від півночі — нечистої сили, яка заважає дітям спати.

Прикмети

Ясна погода 23 грудня віщувала сильні морози. / Pexels

Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.

Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.

Зірки мерехтять – до холоднечі.

Зірки яскраво горять – до холодів.

Якщо зірки здаються меншими, ніж зазвичай, то буде снігопад.

Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.

Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуй морозів.

Пиво в бочках піниться – до снігу.

Хмари білі небом пливуть – до морозів.

Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.

Що заборонено робити 23 грудня

Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей погане, пліткувати, бо недобрі та брехливі слова могли обернутися на пристріт, але оберталися саме проти того, хто їх каже.

Ще одне правило в день Міни таке: якщо подивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, то можна накликати біду на свою голову.

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