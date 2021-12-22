Церковне свято 23 грудня: день пам'яті мученика Міни Красномовного

Ясна погода цього дня віщувала сильні морози.
23 грудня вшановують пам'ять мученика Міни Красномовного, який постраждав за віру на початку 4 століття разом зі святими Єрмогеном та Євграфом.
Історія свята
Імператор Максиміліан послав Міну з Афін до Олександрії, щоб придушити хвилювання християн. Проте Міна сам став проповідувати християнську віру, а оскільки святий був чудовим оратором, йому вдалося звернути до Христа багатьох язичників. Тоді імператор направив до Олександрії єпарха Єрмогена для суду над Міною. Єрмоген, бачачи стійкість Міни під час тортур, і сам повірив у Бога.
Дізнавшись про це, імператор особисто прибув до Олександрії і піддав мучеників катуванням. Водночас трапилися численні знамення, але вони не зрозуміли язичника. Імператор власноруч убив Євграфа, секретаря Міни, а самим Міні та Єрмогену наказав відрубати голови.
Народні традиції
У давнину мученика Міну вважали цілителем очних хвороб. Існувало повір'я, що цей святий мав дар чудотворення і справді лікував людей з поганим зором. Люди вірили, що Міна не тільки дає очам фізичне здоров'я, а й прибирає з них пелену, яка заважає відрізняти добро від зла, а правду від брехні.
На Міну зазвичай вимовляли змову від півночі — нечистої сили, яка заважає дітям спати.
Прикмети
- Якщо видно кільця навколо місяця і сонця, то буде сильний снігопад.
- Якщо снігу навалило до самої огорожі, то в наступному році буде урожай поганий.
- Зірки мерехтять – до холоднечі.
- Зірки яскраво горять – до холодів.
- Якщо зірки здаються меншими, ніж зазвичай, то буде снігопад.
- Велика Ведмедиця яскраво сяє – до бурану.
- Вітряна і суха погода обіцяє посушливе літо.
- Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуй морозів.
- Пиво в бочках піниться – до снігу.
- Хмари білі небом пливуть – до морозів.
- Якщо сороки біля людського житла літають або під дах ховаються, то буде холодно.
Що заборонено робити 23 грудня
- Суворо заборонялося в цей день наговорювати на людей погане, пліткувати, бо недобрі та брехливі слова могли обернутися на пристріт, але оберталися саме проти того, хто їх каже.
- Ще одне правило в день Міни таке: якщо подивитися в очі жебракові, якому подаєте милостиню, то можна накликати біду на свою голову.
Читайте також:
- День ангела 23 грудня: кого вітати з іменинами цього дня
- Вихідні і державні свята у січні: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового року
- Церковні свята у січні 2022: православний календар на місяць