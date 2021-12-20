Погода в Буковелі на тиждень, 21-26 грудня: найтеплішою буде неділя

Погода в Буковелі на тиждень, 21-26 грудня: найтеплішою буде неділя

Вихідними у Буковелі морози ослабнуть, падатимуть сніг з дощем.

Погода в Буковелі 20-26 грудня обіцяє бути з опадами та морозом, але вже вихідними вони ослабнуть. На гірськолижному курорті, який розташований біля м. Яремче Івано-Франківської області, найхолодніше цього тижня буде у вівторок, 21 грудня, стовпчик термометру опустяться до 6 градусів морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також метеорологи прогнозують 21 грудня в Буковелі сніг, вітер північно-західний 7-12 м/с. Вночі 7-9 градусів морозу.

22 і 23 грудня вдень очікується 6-8 градусів морозу, вночі 12-14, без опадів. Пориви вітру 3-10 м/с.

У п'ятницю, 24 грудня, також не буде опадів, вдень 1-3 градуси морозу, вночі від -6 до -8 градусів.

У суботу, 25 грудян, в Буковелі мокрий сніг з дощем падатимуть увесь день та ніч. Температура повітря становитиме 0-2 градуси. Вітер південно-західий 5-10 м/c.

У суботу, 25 грудня, очікується плюсова температура на Буковелі / Укргідрометцентр

За даними "Синоптика", у неділю, 26 грудня, хмарна погода протримається у Буковелі увесь день. Впродовж дня очікується дощ. Температура повітря від 2 до 4 градусів тепла. Вітер південно-західний 3 м/с.

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