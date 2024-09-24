Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Ворог запустив "Шахеди".
Пізнього вечора 24 вересня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Де є небезпека
Станом на 23:44 "почервоніли" такі області:
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Запорізька
- Дніпропетровська
- Полтавська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Херсонська
- Миколаївська
- Одеська
Нагадаємо, 24 вересня о 14:29 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про повітряну ціль, яка перетнула кордон з Білорусі.
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