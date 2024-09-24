Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Пізнього вечора 24 вересня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Де є небезпека

Станом на 23:44 "почервоніли" такі області:

Сумська

Харківська

Донецька

Запорізька

Дніпропетровська

Полтавська

Черкаська

Кіровоградська

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Нагадаємо, 24 вересня о 14:29 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про повітряну ціль, яка перетнула кордон з Білорусі.

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