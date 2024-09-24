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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Карта тривог 24 вересня

Ворог запустив "Шахеди".

Пізнього вечора 24 вересня частину України охопила повітряна тривога. Громадян закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Де є небезпека

Станом на 23:44 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Дніпропетровська
  • Полтавська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Херсонська
  • Миколаївська
  • Одеська

Нагадаємо, 24 вересня о 14:29 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Йшлося про повітряну ціль, яка перетнула кордон з Білорусі.

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