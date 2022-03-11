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Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

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Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

УНІАН

Черги відсутні на кордонах з Румунією та Молдовою.

Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 11 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені.

Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів,  0 пішоходів;
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів
  • "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
  • "Косино" - 8 л/а, 15 пішоходів;
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія – черги відсутні.

Республіка Молдова – черги відсутні.

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