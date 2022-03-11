Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги відсутні на кордонах з Румунією та Молдовою.
Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.
У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 11 березня.
Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені.
Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України:
Республіка Польща:
- "Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);
- "Косино" - 8 л/а, 15 пішоходів;
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія – черги відсутні.
Республіка Молдова – черги відсутні.
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