Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на КПП

Черги відсутні на кордонах з Румунією та Молдовою.

Досі на кордонах є чимало українських громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 11 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені.

Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 0 л/а, 5 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 40 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 20 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 20 пішоходів (працює з 08 до 24 години);

"Косино" - 8 л/а, 15 пішоходів;

"Лужанка" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія – черги відсутні.

Республіка Молдова – черги відсутні.

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