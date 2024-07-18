Червінського відправили під домашній арешт: прокуратура підняла справу 2020 року

Ексрозвідника звинувачують у хабарництві. Адвокати наполягають, що зараз справу підняли через політичне переслідування їхнього підзахисного.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком два місяці колишньому розвіднику Роману Червінському, якого звинувачують у хабарництві. Напередодні суд змінив йому запобіжний захід у справі про обстріл аеродрому “Канатове” і випустив з-під варти під заставу у розмірі 9 млн гривень. Адвокати Червинського заявили, що подаватимуть апеляцію.

Про це повідомляє "Суспільне".

Прокурори просили для Червінського цілодобовий домашній арешт на підставі того, що після його звільнення з-під варти з'явилися "ризики".

Натомість захист просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Адвокати аргументували клопотання тим, що Червінському необхідно пройти медогляд, крім того, він є чинним військовим.

За рішенням суду Червінському заборонено спілкуватися зі свідком та потерпілим у справі. Його також зобов'язали здати закордонний паспорт, носити електронний браслет та з'являтися за кожним викликом слідчого. Покидати своє помешкання піддослідний має право тільки в разі повітряної тривоги або для відвідування медзакладу.

На засіданні суду також був присутній п’ятий президент України Петро Порошенко. Він подав заяву про намір взяти Червінського на поруки. Аналогічне бажання висловили народні депутатки від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко та Вікторія Сюмар, а також колишній політвʼязень Володимир Балух.

Червінський та його адвокат Костянтин Глоба повідомили журналістам, що йдеться про справу 2020 року, яка базується на "відеофакті" ймовірного хабарництва, яке з'явилося в мережі Інтернет. Захист заявляє, що запис було зроблено незаконно, крім того відео змонтовано з метою сфальсифікувати реальні події і спотворити зміст.

При цьому сам Червинський та його адвокати не заперечують, що на відео він, але стверджують, що той потрапив на камеру випадково. Він опинився в тому місті тому, що приходив по своїх справах і його попросили щось пояснити.

За версією захисту, відео зробив провокатор, який ініціював цю розмову, а потім віддав запис в СБУ. Адвокати наполягають, що справу підняли зараз через політичне переслідування Червінського.

Нвгадаємо, колишній співробітник Головного управління розвідки Роман Червінський 17 липня вийшов з СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 9 млн грн благодійним фондом лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка. Ексрозвідник справу проти себе називає політичним замовленням через оприлюднення 2021 року інформації про зрив спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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