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Червоний Хрест попередив про новий шахраїв: як обдурюють українців

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Червоний Хрест попередив про новий шахраїв: як обдурюють українців

Фото: Червоний Хрест України

Шахраї створили фейковий сайт "Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста", за допомогою якого виманюють гроші з довірливих українців.

Червоний Хрест України попередив українців про нових шахраїв, які обіцяють людям грошові виплати після відшкодуваня "юридичних послуг".

Про це інформує пресслужба гуманітарної організації.

"Мережею поширюється неправдива інформація про нібито виплати платіжних доручень від Червоного Хреста України на банківські рахунки громадян після сплати юридичних послуг. Це шахраї, які з метою збору коштів від громадян та їх особистої інформації, створили фейковий сайт "Міжнародний фонд допомоги Червоного Хреста", – йдеться в повідомленні.

© Facebook/Червоний Хрест України
Фото: Facebook/Червоний Хрест України

Червоний Хрест України наголошує, що не має жодного стосунку до цього сайту, не займається виплатами таких платіжних доручень і ніколи не бере плату за юридичні послуги.

Про всі наявні програми й грошову підтримку закликають дивитися на офіційних джерелах.

Нагадаємо, що у Києві затримали шахрая, який обіцяв "евакуацію" з тимчасово окупованих територій. Втім, отримавши 50% завдатку, зникав.

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Дата публікації
Перегляди
922
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