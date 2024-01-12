Четверо українців потрапили у полон в Сомалі: що про це кажуть в МЗС

Президент України Володимир Зеленський 12 січня повідомив, що четверо українських моряків перебувають у полоні в Сомалі. В МЗС України прокоментували ситуацію.

МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - розповів він.

Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Ніколенко каже, що посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що гелікоптер місії ООН приземлився на території, контрольованій збройним угрупованням "Аш-Шабаб" у Сомалі. Його захопили бойовики.

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