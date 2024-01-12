Четверо украинцев попали в плен в Сомали: что об этом говорят в МИДе

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января сообщил, что четверо украинских моряков находятся в плену в Сомали. В МИДе Украины прокомментировали ситуацию.

МИД Украины подтверждает захват четырех украинцев на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их лица установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев", — рассказал он.

Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН.

Николенко говорит, что посольство Украины в Кении и Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", — подчеркнул спикер МИД.

Напомним, 10 января стало известно, что вертолет миссии ООН приземлился на территории, контролируемой вооруженной группировкой "Аш-Шабаб" в Сомали. Его захватили боевики.

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